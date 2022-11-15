Посольство: США стремятся поддерживать токсичную атмосферу вокруг бизнесменов из России
«Видимо, администрация никак не осознает, что рестрикции неспособны повлиять на суверенный внешнеполитический курс нашей страны», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В посольстве подчеркнули, что диктат и шантаж со стороны Соединённых Штатов ведут к снижению доверия к американской юрисдикции.
14 ноября Соединённые Штаты внесли в антироссийский санкционный список ещё 28 юридических и 14 физических лиц.