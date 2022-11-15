FT: большинство членов G20 в коммюнике осудили спецоперацию России на Украине

Большинство членов саммита G20 в Индонезии осудили российскую спецоперацию на Украине.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект коммюнике.

По данным газеты, в проекте коммюнике говорится, что «большинство членов G20 решительно осуждают боевые действия на Украине и подчёркивают, что они приносят огромные человеческие страдания и усугубляют существующие факторы нестабильности в мировой экономике».

Ранее генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерреш заявлял о своём желании встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали.