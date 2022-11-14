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Член Общественной палаты Данюк: попытки изолировать Россию полностью провалились

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о планах глав МИД ЕС продолжать оказывать санкционное давление на Россию, а также предпринимать попытки «изолировать» Москву на международной арене.
Член Общественной палаты Данюк: попытки изолировать Россию полностью провалились
  • РИА Новости

«Таким заявлением Борреля мы можем констатировать, что предыдущие санкционные попытки не увенчались успехом. Все уже давно признали, что санкции не работают, что попытки изолировать Россию полностью провалились», — считает он.

Эксперт подчеркнул, что Россия является важным партнёром.

«Многие страны не готовы вступать в антироссийскую коалицию. Мы важные партнёры. Боррель таким образом показывает, что цели не достигнуты. Это говорит о том, что противостояние продолжится долгое количество времени», — считает Данюк. 

Ранее Боррель заявил о намерении ЕС продолжать предпринимать попытки «изолировать» Россию.

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