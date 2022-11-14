Член Общественной палаты Данюк: попытки изолировать Россию полностью провалились

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о планах глав МИД ЕС продолжать оказывать санкционное давление на Россию, а также предпринимать попытки «изолировать» Москву на международной арене.

«Таким заявлением Борреля мы можем констатировать, что предыдущие санкционные попытки не увенчались успехом. Все уже давно признали, что санкции не работают, что попытки изолировать Россию полностью провалились», — считает он.

Эксперт подчеркнул, что Россия является важным партнёром.

«Многие страны не готовы вступать в антироссийскую коалицию. Мы важные партнёры. Боррель таким образом показывает, что цели не достигнуты. Это говорит о том, что противостояние продолжится долгое количество времени», — считает Данюк.

Ранее Боррель заявил о намерении ЕС продолжать предпринимать попытки «изолировать» Россию.