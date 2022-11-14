Член Общественной палаты Данюк: попытки изолировать Россию полностью провалились
- РИА Новости
«Таким заявлением Борреля мы можем констатировать, что предыдущие санкционные попытки не увенчались успехом. Все уже давно признали, что санкции не работают, что попытки изолировать Россию полностью провалились», — считает он.
Эксперт подчеркнул, что Россия является важным партнёром.
«Многие страны не готовы вступать в антироссийскую коалицию. Мы важные партнёры. Боррель таким образом показывает, что цели не достигнуты. Это говорит о том, что противостояние продолжится долгое количество времени», — считает Данюк.
Ранее Боррель заявил о намерении ЕС продолжать предпринимать попытки «изолировать» Россию.