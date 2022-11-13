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CNN Türk сообщил об 11 пострадавших при взрыве в Стамбуле

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В результате взрыва на пешеходной улице в центре Стамбула пострадали по меньшей мере 11 человек, сообщает CNN Türk. В настоящее время улица закрыта для движения.
CNN Türk сообщил об 11 пострадавших при взрыве в Стамбуле
  • Gettyimages.ru

По данным телеканала, звук взрыва был слышен в разных районах города.

Как сообщает NTV, взрыв произошёл примерно в 16:20 на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

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