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Нетаньяху: Израилю надо стремиться к новым мирным соглашениям с арабскими странами

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Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что Израилю надо стремиться к новым мирным соглашениям с арабскими странами.
Нетаньяху: Израилю надо стремиться к новым мирным соглашениям с арабскими странами
  • Gettyimages.ru

«Существует широкое понимание того, что мы должны добиться большего числа мирных договоров. Мир ради мира с большим количеством арабских стран», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это могло бы привести к завершению израильско-арабского конфликта.

«Не говорю израильско-палестинского конфликта, но это, на мой взгляд, предварительный шаг, который приведёт к такому результату», — подчеркнул он.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху сформировать правительство.

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