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Asia Times: производители оружия в США лоббируют разжигание украинского кризиса

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Производители оружия из США лоббируют разжигание украинского конфликта, заявил автор Asia Times Леонард Гудман.

«Конфликт на Украине стал золотой жилой для оружейной промышленности. Ранее НАТО расширилось на восток, к границе с Россией, требуя, чтобы каждый новый член альянса закупал оружие, совместимое с американскими системами вооружений», — пишет Гудман.

По его словам, американские оружейники — это наиболее влиятельные бизнес-группы, которые определяют внешнюю политику США.

Он отметил, что производителям оружия необходимы враждебные отношения с такими странами, как Россия и Китай.

Ранее Пентагон отклонил запрос Украины, несмотря на просьбы группы американских конгрессменов, на предоставление Киеву высокотехнологичных беспилотников MQ-1C Gray Eagle с целью недопущения эскалации конфликта.

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