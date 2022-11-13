Asia Times: производители оружия в США лоббируют разжигание украинского кризиса
«Конфликт на Украине стал золотой жилой для оружейной промышленности. Ранее НАТО расширилось на восток, к границе с Россией, требуя, чтобы каждый новый член альянса закупал оружие, совместимое с американскими системами вооружений», — пишет Гудман.
По его словам, американские оружейники — это наиболее влиятельные бизнес-группы, которые определяют внешнюю политику США.
Он отметил, что производителям оружия необходимы враждебные отношения с такими странами, как Россия и Китай.
Ранее Пентагон отклонил запрос Украины, несмотря на просьбы группы американских конгрессменов, на предоставление Киеву высокотехнологичных беспилотников MQ-1C Gray Eagle с целью недопущения эскалации конфликта.