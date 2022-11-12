Российское посольство: шведская PostNord возобновляет почтовое сообщение с Россией

Шведская почтовая компания PostNord вновь начнёт доставку почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран. Об этом сообщило российское посольство в Стокгольме.

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«PostNord возобновляет в полном объёме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией», — сообщила дипломатическая миссия в Twitter. Компания перестала пересылать почту в Россию и Белоруссию в конце марта из-за санкций Евросоюза.