Российское посольство: шведская PostNord возобновляет почтовое сообщение с Россией
Шведская почтовая компания PostNord вновь начнёт доставку почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран. Об этом сообщило российское посольство в Стокгольме.
- Gettyimages.ru
«PostNord возобновляет в полном объёме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией», — сообщила дипломатическая миссия в Twitter.
Компания перестала пересылать почту в Россию и Белоруссию в конце марта из-за санкций Евросоюза.
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