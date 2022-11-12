Узнать больше

Российское посольство: шведская PostNord возобновляет почтовое сообщение с Россией

Короткая ссылка
Шведская почтовая компания PostNord вновь начнёт доставку почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран. Об этом сообщило российское посольство в Стокгольме.
Российское посольство: шведская PostNord возобновляет почтовое сообщение с Россией
  • Gettyimages.ru

«PostNord возобновляет в полном объёме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией», — сообщила дипломатическая миссия в Twitter.

Компания перестала пересылать почту в Россию и Белоруссию в конце марта из-за санкций Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить