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Посол: военные России и Колумбии контактируют по поводу российских вертолётов

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Посол Боготы в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра сообщил, что военные России и Колумбии находятся в постоянном контакте по вопросам приобретения и обслуживания оборудования для российских вертолётов.
Посол: военные России и Колумбии контактируют по поводу российских вертолётов
  • Gettyimages.ru

По словам дипломата, колумбийские власти уже на протяжении долгого времени покупают у России вертолёты Ми-17 и Ми-18, а российские специалисты приезжают в Колумбию с целью оказания помощи с техническим обслуживанием.

«Да, контакты по вопросам приобретения и обслуживания оборудования (сохраняются. — RT)», — сказал Нейра РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако в данный момент, отметил посол, появились сложности из-за логистики, поскольку транспортировка вертолётов осуществляется морским путём.

В 2016 году стало известно, что в Бразилии, Венесуэле, Колумбии и Перу появятся российские сервисные центры для обслуживания вертолётов.

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