Трамп подал в суд на расследующий штурм Капитолия комитет палаты представителей

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на комитет палаты представителей, который занимается расследованием штурма Капитолия, из-за направленной ему повестки для дачи показаний.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных суда штата Флорида.

Отмечается, что согласно документу, повестка является недействительной, поскольку она нарушает прерогативы президента и права Трампа, которые гарантирует первая поправка к конституции страны о свободе слова. В материале сказано, что комитет не уполномочен направлять повестки.

21 октября суд в США приговорил экс-советника Трампа к четырём месяцам тюрьмы. Его защита объявила о планах обжаловать приговор.