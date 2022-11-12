Узнать больше

Трамп подал в суд на расследующий штурм Капитолия комитет палаты представителей

Короткая ссылка
Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на комитет палаты представителей, который занимается расследованием штурма Капитолия, из-за направленной ему повестки для дачи показаний.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных суда штата Флорида.

Отмечается, что согласно документу, повестка является недействительной, поскольку она нарушает прерогативы президента и права Трампа, которые гарантирует первая поправка к конституции страны о свободе слова. В материале сказано, что комитет не уполномочен направлять повестки.

21 октября суд в США приговорил экс-советника Трампа к четырём месяцам тюрьмы. Его защита объявила о планах обжаловать приговор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить