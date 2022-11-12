Трамп подал в суд на расследующий штурм Капитолия комитет палаты представителей
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных суда штата Флорида.
Отмечается, что согласно документу, повестка является недействительной, поскольку она нарушает прерогативы президента и права Трампа, которые гарантирует первая поправка к конституции страны о свободе слова. В материале сказано, что комитет не уполномочен направлять повестки.
21 октября суд в США приговорил экс-советника Трампа к четырём месяцам тюрьмы. Его защита объявила о планах обжаловать приговор.