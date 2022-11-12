WP: продажа подписки Twitter Blue приостановлена из-за роста числа фейковых аккаунтов

Компания Twitter приостановила продажу подписки Twitter Blue из-за распространения верифицированных фейковых аккаунтов в одноимённой соцсети, которые выдают себя за официальные страницы политиков и знаменитостей.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на письмо, которое было разослано сотрудникам компании.

Отмечается, что почти сразу пользователи начали использовать новый инструмент. Так, были созданы учётные записи, выдающие себя за политиков, включая президента США Джо Байдена и других известных людей. Кроме того, некоторые из аккаунтов выдавали себя за бренды и распространяли фейковые новости.

«Принято решение временно отключить доступ к инструменту Twitter Blue, чтобы помочь решить проблему с выдачей себя за другого человека», — говорится в материале.

Ранее владелец Twitter бизнесмен Илон Маск на фоне появляющихся в социальной сети пародийных аккаунтов сообщил, что их владельцы должны указывать на шуточный характер своих блогов в названии.