МИД Китая: Си Цзиньпин планирует встретиться с Байденом и Макроном на полях саммита G20
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- © Ng Han Guan
Об этом сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
«Си Цзиньпин примет участие в 17-м саммите G20 на Бали... В ходе встречи Си Цзиньпин проведёт двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Джо Байденом, президентом Сенегала Саллом и президентом Аргентины Фернандесом», — говорится в сообщении.
Также Си Цзиньпин посетит Таиланд для участия в саммите АТЭС с 17 по 19 ноября.
Ранее стало известно, что Байден не собирается проводить встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии.