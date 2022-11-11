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МИД Китая: Си Цзиньпин планирует встретиться с Байденом и Макроном на полях саммита G20

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Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Индонезии, в рамках которого планирует встретиться с американским и французским президентами Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
МИД Китая: Си Цзиньпин планирует встретиться с Байденом и Макроном на полях саммита G20
  • AP
  • © Ng Han Guan

Об этом сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Си Цзиньпин примет участие в 17-м саммите G20 на Бали... В ходе встречи Си Цзиньпин проведёт двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Джо Байденом, президентом Сенегала Саллом и президентом Аргентины Фернандесом», — говорится в сообщении.

Также Си Цзиньпин посетит Таиланд для участия в саммите АТЭС с 17 по 19 ноября.

Ранее стало известно, что Байден не собирается проводить встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии.

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