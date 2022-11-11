США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованную лицензию американского Минфина.
«Все транзакции, запрещённые исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 15 мая 2023 года», — сказано в документе.
В список организаций, с которыми разрешено данное взаимодействие, включены ВЭБ, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и связанные с ними организации и Центробанк России.
Ранее в ведомстве сообщили, что Соединённые Штаты разрешили осуществлять переводы, необходимые для поддержания работы дипломатических и консульских миссий России.