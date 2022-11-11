США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками

Соединённые Штаты продлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и ЦБ России до 15 мая 2023 года.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованную лицензию американского Минфина.

«Все транзакции, запрещённые исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 15 мая 2023 года», — сказано в документе.

В список организаций, с которыми разрешено данное взаимодействие, включены ВЭБ, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и связанные с ними организации и Центробанк России.

Ранее в ведомстве сообщили, что Соединённые Штаты разрешили осуществлять переводы, необходимые для поддержания работы дипломатических и консульских миссий России.