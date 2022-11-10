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В Самарканде проходит заседание глав МИД стран Организации тюркских государств

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Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что на заседании глав МИД стран Организации тюркских государств (ОТГ) будет рассмотрен пакет документов, которые планируется подписать в ходе первого саммита ОТГ 11 ноября в Самарканде.

Он назвал символичным тот факт, что первый саммит стран — членов ОТГ пройдёт в Самарканде, который играет огромную роль в тюркской цивилизации.

«Складывающаяся в Евразии новая геоэкономическая ситуация открывает перед нами весьма благоприятные условия для превращения нашего региона, соединяющего стратегические коридоры Евразии, в мощное транспорто-логистическое звено глобальной производственно-сбытовой цепочки», — отметил Норов.

Он отметил необходимость создания единого транспортного пространства, которое свяжет сухопутные и морские границы стран ОТГ с мировыми рынками.

На саммите ожидается утверждение стратегии содействия торговле, а также принятие решений о создании инвестиционного фонда и Банка развития ОТГ.

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