В Самарканде проходит заседание глав МИД стран Организации тюркских государств

Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что на заседании глав МИД стран Организации тюркских государств (ОТГ) будет рассмотрен пакет документов, которые планируется подписать в ходе первого саммита ОТГ 11 ноября в Самарканде.

Он назвал символичным тот факт, что первый саммит стран — членов ОТГ пройдёт в Самарканде, который играет огромную роль в тюркской цивилизации.

«Складывающаяся в Евразии новая геоэкономическая ситуация открывает перед нами весьма благоприятные условия для превращения нашего региона, соединяющего стратегические коридоры Евразии, в мощное транспорто-логистическое звено глобальной производственно-сбытовой цепочки», — отметил Норов.

Он отметил необходимость создания единого транспортного пространства, которое свяжет сухопутные и морские границы стран ОТГ с мировыми рынками.

На саммите ожидается утверждение стратегии содействия торговле, а также принятие решений о создании инвестиционного фонда и Банка развития ОТГ.