В Самарканде проходит заседание глав МИД стран Организации тюркских государств
Он назвал символичным тот факт, что первый саммит стран — членов ОТГ пройдёт в Самарканде, который играет огромную роль в тюркской цивилизации.
«Складывающаяся в Евразии новая геоэкономическая ситуация открывает перед нами весьма благоприятные условия для превращения нашего региона, соединяющего стратегические коридоры Евразии, в мощное транспорто-логистическое звено глобальной производственно-сбытовой цепочки», — отметил Норов.
Он отметил необходимость создания единого транспортного пространства, которое свяжет сухопутные и морские границы стран ОТГ с мировыми рынками.
На саммите ожидается утверждение стратегии содействия торговле, а также принятие решений о создании инвестиционного фонда и Банка развития ОТГ.