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Вучич заявил о появлении новых данных о подготовке покушения на него

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Президент Сербии Александр Вучич подтвердил появление новых показаний о подготовке покушения на него.
Вучич заявил о появлении новых данных о подготовке покушения на него
  • Gettyimages.ru

«Появятся новые данные, у нас сейчас есть новые папки, извлечённые из телефонов. Они начали давать показания и об убийстве, и о нападении на меня. Сейчас у нас есть подтверждения, и мы знаем, кто в этих разговорах участвовал, кто должен был участвовать в исполнении первого и более поздних покушений», — цитирует его ТАСС.

Как указывает агентство, ранее член преступной группировки Срджан Лалич во время дачи показаний в Специальном суде Белграда признался в планировании покушения на президента.

Он также сообщил, что слышал от подельников о выделении главой Кавачского криминального клана Радое Звицером €5 млн на свержение власти в Сербии.

Ранее в Пакистане произошло покушение на экс-премьера страны Имрана Хана.

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