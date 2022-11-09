CNN: республиканцы опережают демократов на выборах США в палату представителей и сенат
Как пишет РИА Новости, в палате представителей республиканцы получили 105 мест, в то время как демократы — только 57.
Что касается мест в сенате, то Республиканская партия на данный момент имеет 39 мест против 38 у Демократической партии.
Ранее телеканал Fox News спрогнозировал переизбрание в американский сенат представителя Республиканской партии Рэнда Пола, который выступал против оказания военной помощи Украине.