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CNN: республиканцы опережают демократов на выборах США в палату представителей и сенат

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Представители Республиканской партии опережают представителей Демократической партии на промежуточных выборах в палату представителей США, а также вырвались вперёд на выборах в американский сенат. Такие предварительные данные приводит телеканал CNN.

Как пишет РИА Новости, в палате представителей республиканцы получили 105 мест, в то время как демократы — только 57.

Что касается мест в сенате, то Республиканская партия на данный момент имеет 39 мест против 38 у Демократической партии.

Ранее телеканал Fox News спрогнозировал переизбрание в американский сенат представителя Республиканской партии Рэнда Пола, который выступал против оказания военной помощи Украине.

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