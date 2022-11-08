Зампред правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров провёл переговоры с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

Переговоры состоялись в формате встречи сопредседателей межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в различных сферах. Также отмечен рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года может составить $30 млрд.

«Отношения с Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства и имеют для нас первостепенное значение. Несмотря на давление западных стран, мы смогли сохранить интенсивность двустороннего взаимодействия и удовлетворены динамикой политического диалога с Индией», — заявил Мантуров.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что к 2025 году объём взаимной торговли Москвы и Дели может составить $30 млрд.