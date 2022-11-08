Узнать больше

ФРГ ведёт переговоры с Wintershall после сообщений об «использовании её сырья» Россией

Короткая ссылка
Правительство Германии начало переговоры с немецкой газовой компанией Wintershall Dea после появления в СМИ сообщений о том, что её сотрудничество с «Газпромом» якобы позволяет производить России материалы военного назначения.
ФРГ ведёт переговоры с Wintershall после сообщений об «использовании её сырья» Россией
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Подобные публикации ранее появились в журнале Spiegel и на телеканале ZDF в ФРГ. Авторы материалов утверждают, что Wintershall Dea продаёт «Газпрому» газовый конденсат, который может перерабатываться в реактивное топливо. По оценкам экспертов, опрошенных СМИ, это топливо может использоваться в военных целях, пишет РИА Новости.

Представитель германского кабмина отметила, что Берлин принял к сведению информацию из этой публикации.

«И компания уже озвучила свою позицию по поводу этих обвинений. На этом месте я хотела бы очень чётко сообщить, что федеральное правительство твёрдо стоит на стороне Украины», — сказала она.

Представитель правительства не стала комментировать данные, изложенные в публикации.

«Но мы ведём переговоры с Wintershall», — добавила она.

Вместе с этим исполнительный директор Wintershall Марио Мерен отверг заявления, сделанные в СМИ.

«Обвинение в том, что конденсат из Ачимовского месторождения, в добыче которого участвует Wintershall Dea, используется прямо или, возможно, даже косвенно для ведения агрессивной войны, является нечестным и несостоятельным», — приводит его слова РБК.

В конце октября Wintershall Dea понизила на €175 млн свою долю в Nord Stream AG в третьем квартале 2022 года после ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить