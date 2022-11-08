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Генпрокурор России Краснов находится в Турции с рабочим визитом

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Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Анкару, там он встретится с турецким коллегой и представителями руководства страны.
Генпрокурор России Краснов находится в Турции с рабочим визитом
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Взаимное доверие, уверен, позволит ещё больше развить и укрепить дружбу наших государств во благо российского и турецкого народов», — сказал Краснов, слова которого приводит пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура отметила, что прокуроры России и Турции поступательно развивают сотрудничество, взаимодействие с компетентными органами Турецкой Республики осуществляется как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Ведомство напоминает, что в январе в Москве в ходе диалога Игоря Краснова с генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турции Бекиром Шахином был подписан меморандум о взаимопонимании между российским и турецким ведомствами.

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