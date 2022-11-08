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Глава МИД Турции: препятствия для экспорта российской агропродукции полностью не устранены

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что препятствия для экспорта российской агропродукции полностью не устранены.
Глава МИД Турции: препятствия для экспорта российской агропродукции полностью не устранены
  • AP
  • © Darko Vojinovic

По его словам, Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш работает над этим вопросом.

«Генеральный секретарь ведёт переговоры об устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Препятствия для экспорта российского зерна и удобрений не были полностью устранены. Мы оцениваем, какие шаги будут предприняты, чтобы оправдать ожидания России, мы координируем работу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация пообещала Москве снятие ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой в ближайшее время.

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