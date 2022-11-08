Глава МИД Турции: препятствия для экспорта российской агропродукции полностью не устранены

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что препятствия для экспорта российской агропродукции полностью не устранены.

По его словам, Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш работает над этим вопросом.

«Генеральный секретарь ведёт переговоры об устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Препятствия для экспорта российского зерна и удобрений не были полностью устранены. Мы оцениваем, какие шаги будут предприняты, чтобы оправдать ожидания России, мы координируем работу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация пообещала Москве снятие ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой в ближайшее время.