Глава МИД Турции: препятствия для экспорта российской агропродукции полностью не устранены
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По его словам, Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш работает над этим вопросом.
«Генеральный секретарь ведёт переговоры об устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Препятствия для экспорта российского зерна и удобрений не были полностью устранены. Мы оцениваем, какие шаги будут предприняты, чтобы оправдать ожидания России, мы координируем работу», — цитирует его РИА Новости.
Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация пообещала Москве снятие ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой в ближайшее время.