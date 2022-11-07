Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что очередной раунд переговоров по Сирии пройдёт в Астане в конце ноября.

«Сирийские переговоры состоятся в конце ноября. Точные даты сообщим, скорее всего, на следующей неделе», — цитирует его ТАСС.

В июле Министерство иностранных дел Ирана опубликовало итоговое заявление, в котором говорится, что президент России Владимир Путин, иранский лидер Ибрагим Раиси и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Тегеране подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами.