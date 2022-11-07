Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке
- AP
- © Craig Ruttle
Как пишет Daily Mail, он говорил и расхаживал по сцене в рамках предвыборного мероприятия в поддержку действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.
В момент, когда Байден рассказывал о стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей, он наступил на какой-то предмет на сцене, из-за чего почти потерял равновесие.
Ранее сообщалось, что Байден упал с велосипеда во время велопрогулки в штате Делавэр.
На распространённом в соцсетях видео президент едет на велосипеде, подъезжает к журналистам, останавливается и падает набок.