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Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке

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Президент США Джо Байден едва не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке.
Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке
  • AP
  • © Craig Ruttle

Как пишет Daily Mail, он говорил и расхаживал по сцене в рамках предвыборного мероприятия в поддержку действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.

В момент, когда Байден рассказывал о стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей, он наступил на какой-то предмет на сцене, из-за чего почти потерял равновесие.

Ранее сообщалось, что Байден упал с велосипеда во время велопрогулки в штате Делавэр.

На распространённом в соцсетях видео президент едет на велосипеде, подъезжает к журналистам, останавливается и падает набок.

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