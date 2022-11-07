В КНДР заявили об отработке ударов по авиабазам противника в ответ на учения США и Южной Кореи
Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на отчёт Генерального штаба Корейской народной армии (КНА) об ответных действиях Пхеньяна.
В материале отмечается, что КНДР провела многочисленные ракетные пуски в ответ на «крупномасштабные совместные военные учения» Южной Кореи и США
«Это опасные и крайне агрессивные военные учения, направленные напрямую против КНДР», — говорится в сообщении.
В Пхеньяне также заявили, что дальнейший ответ КНДР на любые провокации в её адрес будет ещё более «решительным».
5 ноября Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Жёлтого моря.