Citizen: в результате крушения самолёта в Танзании погибли по меньшей мере три человека

По меньшей мере три человека погибли в результате крушения пассажирского самолёта в Танзании, сообщила местная газета Citizen.

«Главный санитарный врач области Кагера Исезанда Каники подтвердил гибель троих человек в результате падения самолёта Precision Air в озеро Виктория», — говорится в заявлении.

Уточняется, что речь идёт о двоих мужчинах и одной женщине.

Ранее стало известно, что пассажирский самолёт авиакомпании Precision Air потерпел крушение в районе аэропорта Букобы в Танзании.

Позднее появилась информация, что из самолёта удалось спасти 26 человек.