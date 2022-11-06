Citizen: в результате крушения самолёта в Танзании погибли по меньшей мере три человека
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«Главный санитарный врач области Кагера Исезанда Каники подтвердил гибель троих человек в результате падения самолёта Precision Air в озеро Виктория», — говорится в заявлении.
Уточняется, что речь идёт о двоих мужчинах и одной женщине.
Ранее стало известно, что пассажирский самолёт авиакомпании Precision Air потерпел крушение в районе аэропорта Букобы в Танзании.
Позднее появилась информация, что из самолёта удалось спасти 26 человек.