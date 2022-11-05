Daily Mail: мигранты устроили беспорядки в Британии из-за отключения света и воды

В Британии беженцы устроили беспорядки из-за того, что в центре временного содержания, где они живут, отключили воду и электричество. Об этом пишет Daily Mail.

Проблемы с коммунальными в центре начались вечером 4 ноября. В связи с недовольством мигрантов туда приехала полиция.

«Полиция по борьбе с уличными беспорядками прибыла на место происшествия в Хармондсворт, центр содержания иммигрантов в Вест-Дрейтоне, Мидлсекс, после того как рано утром во внутренний двор центра ворвались 100 человек», — говорится в статье газеты.

Некоторые беженцы вооружились, у них были ножи, говорится в сообщении.