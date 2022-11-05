Daily Mail: мигранты устроили беспорядки в Британии из-за отключения света и воды
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Проблемы с коммунальными в центре начались вечером 4 ноября. В связи с недовольством мигрантов туда приехала полиция.
«Полиция по борьбе с уличными беспорядками прибыла на место происшествия в Хармондсворт, центр содержания иммигрантов в Вест-Дрейтоне, Мидлсекс, после того как рано утром во внутренний двор центра ворвались 100 человек», — говорится в статье газеты.
Некоторые беженцы вооружились, у них были ножи, говорится в сообщении.