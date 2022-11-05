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Боррель назвал запуски ракет КНДР «угрозой для всех государств»

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель от имени ЕС осудил пуск КНДР нескольких ракет. По его словам, такие испытания «создают серьёзную угрозу для всех государств».
Боррель назвал запуски ракет КНДР «угрозой для всех государств»
  • Gettyimages.ru
  • © Ahn Young-joon

«Беспрецедентное количество баллистических ракет, запущенных КНДР в 2022 году, является тревожной иллюстрацией её намерения продолжать подрыв глобального режима нераспространения». Это создаёт серьёзную угрозу для всех государств и подрывает международный и региональный мир и безопасность», — сказал Боррель, слова которого приводит Интерфакс.

Он потребовал от Пхеньяна немедленно выполнить резолюции Совета Безопасности ООН. 

Ранее КНДР осуществила запуск одной баллистической ракеты большой дальности и двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Также сообщалось о запуске четырёх баллистические ракет малой дальности в сторону Жёлтого моря.

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