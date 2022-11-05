Боррель назвал запуски ракет КНДР «угрозой для всех государств»
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«Беспрецедентное количество баллистических ракет, запущенных КНДР в 2022 году, является тревожной иллюстрацией её намерения продолжать подрыв глобального режима нераспространения». Это создаёт серьёзную угрозу для всех государств и подрывает международный и региональный мир и безопасность», — сказал Боррель, слова которого приводит Интерфакс.
Он потребовал от Пхеньяна немедленно выполнить резолюции Совета Безопасности ООН.
Ранее КНДР осуществила запуск одной баллистической ракеты большой дальности и двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
Также сообщалось о запуске четырёх баллистические ракет малой дальности в сторону Жёлтого моря.