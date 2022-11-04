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Блинкен: США поддержат любую страну в вопросе поставок танков Киеву

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США поддержат любую страну в вопросе поставок танков Киеву.
Блинкен: США поддержат любую страну в вопросе поставок танков Киеву
  • AP
  • © Martin Meissner

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по результатам встречи глав МИД стран G7 в Германии.

«Что касается танков, то у нас нет возражений. В действительности мы поддержим любое государство, если оно решит (поставить Киеву танки. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство обороны США объявило о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере $400 млн. 

В том числе США передадут Киеву 45 танков Т-72.

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