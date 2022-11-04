Блинкен: США поддержат любую страну в вопросе поставок танков Киеву
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по результатам встречи глав МИД стран G7 в Германии.
«Что касается танков, то у нас нет возражений. В действительности мы поддержим любое государство, если оно решит (поставить Киеву танки. — RT)», — цитирует его ТАСС.
Ранее Министерство обороны США объявило о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере $400 млн.
В том числе США передадут Киеву 45 танков Т-72.