Белый дом предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну провести встречу без предварительных условий по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, к провокациям КНДР с ракетными пусками необходимо относиться серьёзно.

«Именно поэтому мы продолжаем повторять наше предложение встретиться с господином Ким Чен Ыном и [представителями] его режима без предварительных условий», — цитирует его ТАСС.

Также он заявил, что в Вашингтоне не видят признаков того, что лидер КДНР заинтересован в проведении встреч по денуклеаризации.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил запуск межконтинентальной баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.