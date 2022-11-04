Узнать больше

Белый дом предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну провести встречу без предварительных условий

Короткая ссылка
Белый дом предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну провести встречу без предварительных условий по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова.
Белый дом предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну провести встречу без предварительных условий
  • AP
  • © Wong Maye-E

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, к провокациям КНДР с ракетными пусками необходимо относиться серьёзно. 

«Именно поэтому мы продолжаем повторять наше предложение встретиться с господином Ким Чен Ыном и [представителями] его режима без предварительных условий», — цитирует его ТАСС.

Также он заявил, что в Вашингтоне не видят признаков того, что лидер КДНР заинтересован в проведении встреч по денуклеаризации.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил запуск межконтинентальной баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить