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Нидерланды выделили €120 млн на тяжёлую военную технику Украине

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Нидерланды передадут Украине тяжёлую военную технику, включая танки Т-72, на сумму €120 млн. Об этом сообщили в Минобороны государства.
Нидерланды выделили €120 млн на тяжёлую военную технику Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Dawid Ziolkowski / EyeEm

«Нидерланды в очередной раз поставят Украине тяжёлую военную технику. Общая стоимость пакета помощи составляет €120 млн, из которых €45 млн предназначены для танков Т-72», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что Нидерланды, США и Чехия передадут Украине 90 модернизированных танков.

Ранее Министерство обороны США объявило о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере $400 млн.

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