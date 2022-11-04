Нидерланды выделили €120 млн на тяжёлую военную технику Украине
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«Нидерланды в очередной раз поставят Украине тяжёлую военную технику. Общая стоимость пакета помощи составляет €120 млн, из которых €45 млн предназначены для танков Т-72», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что Нидерланды, США и Чехия передадут Украине 90 модернизированных танков.
Ранее Министерство обороны США объявило о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере $400 млн.