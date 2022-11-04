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Президент Ирана ответил на обещание Байдена «освободить Иран»

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Президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на обещание американского лидера Джо Байдена «освободить Иран» заявил, что страна была освобождена 43 года назад.
Президент Ирана ответил на обещание Байдена «освободить Иран»
  • AP
  • © Vahid Salemi

«Иран был освобождён 43 года назад», — приводит слова Раиси агентство Reuters.

Он добавил, что страна полна решимости не попасть вновь в американский плен.

Ранее в ходе выступления в Калифорнии Байден пообещал, что США «освободят Иран».

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