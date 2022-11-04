Президент Ирана ответил на обещание Байдена «освободить Иран»

Президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на обещание американского лидера Джо Байдена «освободить Иран» заявил, что страна была освобождена 43 года назад.

AP

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«Иран был освобождён 43 года назад», — приводит слова Раиси агентство Reuters. Он добавил, что страна полна решимости не попасть вновь в американский плен. Ранее в ходе выступления в Калифорнии Байден пообещал, что США «освободят Иран».