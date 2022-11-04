Президент Ирана ответил на обещание Байдена «освободить Иран»
Президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на обещание американского лидера Джо Байдена «освободить Иран» заявил, что страна была освобождена 43 года назад.
- AP
- © Vahid Salemi
«Иран был освобождён 43 года назад», — приводит слова Раиси агентство Reuters.
Он добавил, что страна полна решимости не попасть вновь в американский плен.
Ранее в ходе выступления в Калифорнии Байден пообещал, что США «освободят Иран».
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