Армия Израиля нанесла удар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа
«Истребители ЦАХАЛ в ночь на пятницу нанесли удар по подземному военному объекту ХАМАС, который использовался как комплекс по разработке и производству ракет в секторе Газа», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
По данным военных, нанесённый удар значительно затруднит попытки ХАМАС усилить ракетное вооружение.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в ряде районов Израиля около границы с сектором Газа.