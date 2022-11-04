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Армия Израиля нанесла удар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа.

«Истребители ЦАХАЛ в ночь на пятницу нанесли удар по подземному военному объекту ХАМАС, который использовался как комплекс по разработке и производству ракет в секторе Газа», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

По данным военных, нанесённый удар значительно затруднит попытки ХАМАС усилить ракетное вооружение.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в ряде районов Израиля около границы с сектором Газа.

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