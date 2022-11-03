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США не планируют размещать новые стратегические вооружения в Южной Корее

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Соединённые Штаты Америки не планируют размещать новые стратегические вооружения в Южной Корее. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он отметил, что Вашингтон не намерен вносить изменения в наше постоянное позиционирование или размещение вооружений на полуострове.

«Новых стратегических вооружений на постоянной основе развернуто не будет», — приводит РИА Новости слова Остина во время конференции с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом.

Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила запуск одной баллистической ракеты большой дальности и двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

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