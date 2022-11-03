Путин назвал обстановку в мире сложной и нестабильной

Президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам десятой встречи секретарей совбезов СНГ назвал обстановку в мире сложной и нестабильной.

«Сегодня международная обстановка остаётся сложной и нестабильной. В этой связи важно в полной мере задействовать мощные аналитические, прогнозные ресурсы ваших структур для всестороннего анализа ситуации на пространстве СНГ и выявления потенциальных вызовов и рисков», — передаёт слова президента РИА Новости.

Путин пояснил, что на основе этих ресурсов должны приниматься ответственные решения в сфере информационной и биологической безопасности, а также антитеррора и противодействия наркобизнесу.

26 октября во время выступления перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ российский лидер отметил, что конфликтный потенциал в мире остаётся очень высоким.