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Глава ФРС: предельный уровень учётной ставки будет выше ожидаемого

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Предельный уровень учётной ставки Федеральной резервной системы будет выше, чем изначально ожидалось, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.
Глава ФРС: предельный уровень учётной ставки будет выше ожидаемого
  • Gettyimages.ru

«Поступающие с момента нашего последнего заседания данные указывают на то, что предельный уровень учётной ставки может быть выше, чем первоначально ожидалось», — приводит РИА Новости слова Пауэлла на конференции по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

Он отметил, что дальнейшие решения ФРС по величине ставки будут зависеть от совокупности данных и ожиданий активности и инфляции в США.

Ранее ФРС США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3,75—4%.

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