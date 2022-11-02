Глава ФРС: предельный уровень учётной ставки будет выше ожидаемого
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«Поступающие с момента нашего последнего заседания данные указывают на то, что предельный уровень учётной ставки может быть выше, чем первоначально ожидалось», — приводит РИА Новости слова Пауэлла на конференции по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам.
Он отметил, что дальнейшие решения ФРС по величине ставки будут зависеть от совокупности данных и ожиданий активности и инфляции в США.
Ранее ФРС США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3,75—4%.