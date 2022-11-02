Узнать больше

В Минобороны Сербии подтвердили ликвидацию беспилотника в воздушном пространстве страны

Короткая ссылка
В Минобороны Сербии заявили, что сбили беспилотник с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от сербских военных объектов.
В Минобороны Сербии подтвердили ликвидацию беспилотника в воздушном пространстве страны
  • Gettyimages.ru

«В соответствии с приказом президента республики и верховного главнокомандующего президента Вучича... части армии Сербии сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения нейтрализовали коммерческий беспилотник, двигавшийся от Копаоника к Рашке. Дрон сбит с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее издание «Вечерне новости» сообщало, что ВС Сербии сбили неизвестный беспилотник в воздушном пространстве страны.

1 ноября стало известно, что президент Сербии Александр Вучич приказал уничтожать все вражеские беспилотники в небе над страной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить