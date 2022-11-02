В Минобороны Сербии подтвердили ликвидацию беспилотника в воздушном пространстве страны

В Минобороны Сербии заявили, что сбили беспилотник с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от сербских военных объектов.

«В соответствии с приказом президента республики и верховного главнокомандующего президента Вучича... части армии Сербии сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения нейтрализовали коммерческий беспилотник, двигавшийся от Копаоника к Рашке. Дрон сбит с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее издание «Вечерне новости» сообщало, что ВС Сербии сбили неизвестный беспилотник в воздушном пространстве страны.

1 ноября стало известно, что президент Сербии Александр Вучич приказал уничтожать все вражеские беспилотники в небе над страной.