Rumble отключит Францию от своего сервиса в ответ на требование о блокировке российских СМИ

Канадский видеохостинг Rumble отключит Францию от своего сервиса в ответ на требование заблокировать российские СМИ, в том числе RT.

Об этом заявил глава видеохостинга Крис Павловски.

Он сообщил, что к нему обратилось правительство Франции с требованием о блокировке российских новостных ресурсов, но Rumble планирует подать в суд в связи с этим запросом.

Павловски отметил, что, как и Илон Маск, он не будет подстраиваться под какое-либо правительство.

Эту ситуацию прокомментировал журналист Гленн Гринвальд.

«Подумайте только, насколько важна эта история. Франция, как и другие страны ЕС, запретила любую платформу, где вещает RT или любые другие российские СМИ... Франция требует от Rumble подчиниться, хотя Rumble и не французская компания...» — написал он в своём Twitter.

Ранее Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе запрет на вещание RT France, отклонив соответствующий иск телеканала.