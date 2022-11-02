Rumble отключит Францию от своего сервиса в ответ на требование о блокировке российских СМИ
- Gettyimages.ru
Об этом заявил глава видеохостинга Крис Павловски.
Он сообщил, что к нему обратилось правительство Франции с требованием о блокировке российских новостных ресурсов, но Rumble планирует подать в суд в связи с этим запросом.
Павловски отметил, что, как и Илон Маск, он не будет подстраиваться под какое-либо правительство.
Эту ситуацию прокомментировал журналист Гленн Гринвальд.
«Подумайте только, насколько важна эта история. Франция, как и другие страны ЕС, запретила любую платформу, где вещает RT или любые другие российские СМИ... Франция требует от Rumble подчиниться, хотя Rumble и не французская компания...» — написал он в своём Twitter.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе запрет на вещание RT France, отклонив соответствующий иск телеканала.