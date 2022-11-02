КАН: партия экс-премьера Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидирует на выборах в кнессет (израильский парламент), набрав 30 мандатов. Об этом свидетельствуют данные exit poll телерадиокомпании КАН.

Как пишет РИА Новости, партия действующего израильского премьера Яира Лапида «Еш Атид» получила 22 мандата. По данным другого телеканала, партия Лапида набрала 24 мандата. Лапид вступил в должность премьер-министра Израиля 1 июля.