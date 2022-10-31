Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров заявил, что в Сирии пресекли очередную попытку прорыва боевиков в районе Эт-Танф.

«Пресечена очередная попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным войскам, боевиков радикальных джихадистских террористических формирований, действующих в районе Эт-Танф», — цитирует его РИА Новости.

Как уточнил Егоров, в 06:10 мск 30 октября в районе в 22 км западнее горы Джебель-эль-Гураб патрулём вооружённых сил САР была обнаружена вооружённая группа боевиков в количестве девяти человек, пытавшихся скрытно выйти из зоны Эт-Танф.

Ранее ВКС России уничтожили до 100 боевиков на северо-западе Сирии.