В Иране прошла церемония прощания с жертвами теракта в Ширазе

Церемония прощания с жертвами вооружённого нападения на мавзолей Шах-Черах в Ширазе прошла в иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Об этом сообщает агентство IRNA.

«В провинции Кохгилуйе и Бойерахмед прошла церемония прощания с погибшими в результате теракта в мавзолее Шах-Черах в Ширазе. Участники церемонии также осудили недавние беспорядки в стране», — цитирует заявление РИА Новости.

По последним данным, по делу о нападении на мавзолей в Ширазе арестованы шесть подозреваемых.

Теракт произошёл 26 октября. Двое террористов были задержаны.

Число погибших в результате нападения возросло до 13.