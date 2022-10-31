В Иране прошла церемония прощания с жертвами теракта в Ширазе
- AP
- © Mohammadreza Dehdari/Iranian Students' News Agency, ISNA
«В провинции Кохгилуйе и Бойерахмед прошла церемония прощания с погибшими в результате теракта в мавзолее Шах-Черах в Ширазе. Участники церемонии также осудили недавние беспорядки в стране», — цитирует заявление РИА Новости.
По последним данным, по делу о нападении на мавзолей в Ширазе арестованы шесть подозреваемых.
Теракт произошёл 26 октября. Двое террористов были задержаны.
Число погибших в результате нападения возросло до 13.