Раиси назвал угрозу безопасности страны красной линией Ирана

Угроза безопасности страны — это красная линия, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.

«Безопасность — это красная линия для властей и народа Ирана, и мы не позволим врагу реализовать свои планы по подрыву этого ценного национального достояния», — цитирует его агентство Fars.

Ранее сообщалось о теракте в иранском городе Ширазе около мавзолея Шах-Черах. Двое террористов были задержаны.

Число погибших в результате нападения возросло до 13.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью мирных жителей.