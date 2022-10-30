Раиси назвал угрозу безопасности страны красной линией Ирана
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«Безопасность — это красная линия для властей и народа Ирана, и мы не позволим врагу реализовать свои планы по подрыву этого ценного национального достояния», — цитирует его агентство Fars.
Ранее сообщалось о теракте в иранском городе Ширазе около мавзолея Шах-Черах. Двое террористов были задержаны.
Число погибших в результате нападения возросло до 13.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью мирных жителей.