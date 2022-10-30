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Раиси назвал угрозу безопасности страны красной линией Ирана

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Угроза безопасности страны — это красная линия, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.
Раиси назвал угрозу безопасности страны красной линией Ирана
  • Gettyimages.ru

«Безопасность — это красная линия для властей и народа Ирана, и мы не позволим врагу реализовать свои планы по подрыву этого ценного национального достояния», — цитирует его агентство Fars.

Ранее сообщалось о теракте в иранском городе Ширазе около мавзолея Шах-Черах. Двое террористов были задержаны.

Число погибших в результате нападения возросло до 13.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью мирных жителей.

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