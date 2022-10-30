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МО Японии рассматривает возможность создания группировки из 50 спутников

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Министерство обороны Японии рассматривает возможность вывода на орбиту 50 спутников, интегрированных в «созвездие» для сбора информации, сообщает газета Asahi.
МО Японии рассматривает возможность создания группировки из 50 спутников
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Отмечается, что данный план будет, предположительно, включён в обновлённый документ по мерам укрепления обороноспособности.

Не исключается, что запуск части спутников будет передан на аутсорсинг частным компаниям.

Ранее сообщалось, что японское аэрокосмическое агентство JAXA приняло решение об уничтожении ракеты «Эпсилон-6» с восемью спутниками на борту вскоре после старта в связи с появившимися неисправностями.

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