МО Японии рассматривает возможность создания группировки из 50 спутников
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Отмечается, что данный план будет, предположительно, включён в обновлённый документ по мерам укрепления обороноспособности.
Не исключается, что запуск части спутников будет передан на аутсорсинг частным компаниям.
Ранее сообщалось, что японское аэрокосмическое агентство JAXA приняло решение об уничтожении ракеты «Эпсилон-6» с восемью спутниками на борту вскоре после старта в связи с появившимися неисправностями.