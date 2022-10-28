Венгерский журналист Штир: Путин тонко понимает происходящие в ЕС процессы

Российский президент Владимир Путин понимает процессы, которые происходят в Европейском союзе, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

«Я думаю, что Владимир Владимирович очень тонко понял и понимает, что у нас в Евросоюзе происходит. В следующем месяце будет самое главное — как мы переживём этот период, будет тепло или нет. В Венгрии будет лучше, потому что у нас долгосрочный контракт с Россией по газу. Но цены в небе, это трудно для Европы», — сказал Штир РИА Новости.

Он заявил, что Венгрия не поддержит введение потолка цен на российский газ, которое обсуждают в ЕС.

«Венгрия не поддержит, потому что правительство действует в венгерских интересах. Для стран, у которых нет выхода к морю, нет другого выбора... На нас смотрят криво, что венгры всегда против. Но мы не против Евросоюза, мы действуем в своих интересах. Наши интересы — получать газ дешевле», — сказал журналист.

Ранее Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского форума, отметил, что на Западе нет единства: «очень сложный конгломерат».