В опубликованной Пентагоном стратегии национальной обороны говорится, что США будут в защите от России и КНР полагаться на ядерный арсенал.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В стратегии говорится, что «безопасный, надёжный и эффективный ядерный арсенал» является средством против крупных межконтинентальных ракет, которыми обладают КНР и Россия.

При этом США намерены полагаться в противодействии КНДР на противоракетную оборону.

«По мере роста масштабов и сложности северокорейских ракетных возможностей США будут сохранять опережение... исповедуя подход всеобъемлющего ракетного поражения в сочетании с заслуживающей доверия угрозой создания прямых издержек ядерными и неядерными средствами», — отмечается в документе.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия представляет для США острую угрозу, это зафиксировано в американской стратегии обороны.