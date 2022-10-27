США будут в защите от России и КНР полагаться на ядерный арсенал
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
В стратегии говорится, что «безопасный, надёжный и эффективный ядерный арсенал» является средством против крупных межконтинентальных ракет, которыми обладают КНР и Россия.
При этом США намерены полагаться в противодействии КНДР на противоракетную оборону.
«По мере роста масштабов и сложности северокорейских ракетных возможностей США будут сохранять опережение... исповедуя подход всеобъемлющего ракетного поражения в сочетании с заслуживающей доверия угрозой создания прямых издержек ядерными и неядерными средствами», — отмечается в документе.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия представляет для США острую угрозу, это зафиксировано в американской стратегии обороны.