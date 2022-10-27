Французская партия намерена объявить вотум недоверия правительству

Фракция левой партии Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» намерена объявить вотум недоверия правительству. Об этом член политической силы заявил в эфире телеканала France 2.

Отмечается, что это решение обусловлено тем, что премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что правительство в третий раз подряд примет законопроект без голосования в парламенте.

«Мы сделаем это, по крайней мере, «Непокорившаяся Франция», потому что применение статьи 49.3 не должно стать обыденностью», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что примет голоса всех, кто захочет поддержать эту петицию.

Ранее тысячи людей собрались на улицах Парижа, чтобы поддержать забастовку рабочих. Демонстранты выступили против роста стоимости жизни и потребовали повышения заработной платы.