Путин назвал Эрдогана надёжным, но непростым партнёром

Президент России Владимир Путин назвал лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сильным руководителем, но непростым партнёром.

«Он (Эрдоган. — RT) крепкий, сильный руководитель, который руководствуется, прежде всего, а может быть и исключительно интересами Турции, турецкого народа... Он, конечно, защищает и в диалоге с нами, прежде всего, свои интересы, и в этом смысле Турция в целом, и президент Эрдоган, в частности, являются непростыми партнёрами», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что Эрдоган является надёжным партнёром.