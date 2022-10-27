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Путин назвал Эрдогана надёжным, но непростым партнёром

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Президент России Владимир Путин назвал лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сильным руководителем, но непростым партнёром.
Путин назвал Эрдогана надёжным, но непростым партнёром
  • globallookpress.com
  • © Turkish Presidency/Keystone Press Agency

«Он (Эрдоган. — RT) крепкий, сильный руководитель, который руководствуется, прежде всего, а может быть и исключительно интересами Турции, турецкого народа... Он, конечно, защищает и в диалоге с нами, прежде всего, свои интересы, и в этом смысле Турция в целом, и президент Эрдоган, в частности, являются непростыми партнёрами», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что Эрдоган является надёжным партнёром.

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