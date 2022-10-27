Nord Stream AG ждёт разрешения на проведение работ в районе повреждения «Северного потока»

Nord Stream AG сообщила, что ждёт разрешения на проведение работ в районе повреждения «Северного потока» в исключительной экономической зоне Дании.

«В части обследования участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании Nord Stream AG продолжает ожидать решения властей о предоставлении разрешений на проведение работ по оценке повреждений», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции.

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября.