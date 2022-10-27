В Израиле заявили о возобновлении сотрудничества с Турцией в оборонной сфере

Израиль и Турция возобновляют сотрудничество в оборонной сфере, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц на пресс-конференции со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

«Мы благодарны Турции за жизненно важное сотрудничество... Как было согласовано ранее, я поручил своим сотрудникам начать процедуры для возобновления рабочих отношений», — сказал Ганц.

Как пишет РИА Новости, 26 октября глава Минобороны Израиля начал рабочий визит в Турцию, в ходе которого также запланирована встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

6 октября Турция назначила посла в Израиле. Это произошло впервые после четырёхлетнего перерыва. Пост главы дипломатической миссии занял Шакир Озкан Торунлар. В 2010—2013 годах он уже занимал должность генконсула в Иерусалиме.