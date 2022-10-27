Узнать больше

Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Ширазе

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Ибрагиму Раиси в связи с гибелью мирных жителей в результате нападения террористов в Ширазе.
Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Ширазе
  • kremlin.ru

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта, совершённого в Ширазе», — говорится в сообщении.

Путин подтвердил готовность России к наращиванию сотрудничества с иранскими партнёрами на антитеррористическом направлении.

Ранее стало известно, что число погибших в результате нападения террористов в иранском городе Шираз возросло до 13.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить