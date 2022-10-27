Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Ширазе

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Ибрагиму Раиси в связи с гибелью мирных жителей в результате нападения террористов в Ширазе.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта, совершённого в Ширазе», — говорится в сообщении.

Путин подтвердил готовность России к наращиванию сотрудничества с иранскими партнёрами на антитеррористическом направлении.

Ранее стало известно, что число погибших в результате нападения террористов в иранском городе Шираз возросло до 13.