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Посольство России направило Парижу ноту из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии

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Посольство России направило Министерству иностранных дел Франции ноту с требованием принять меры по проведению расследования из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии.
Посольство России направило Парижу ноту из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.

По данным агентства, проживающая во Франции россиянка рассказала о нападении компании украинцев на её семью во французском городе Довиль в Нормандии. При этом полиция отказалась задержать главного дебошира.

В диппредставительстве заявили, что инцидент стал наглядным свидетельством агрессивной русофобии, проявляемой частью выходцев с Украины во Франции.

В посольстве добавили, что решительно осуждают агрессивные действия против россиян.

В ноте от французской стороны потребовали наказать виновных и не допускать в будущем подобных ситуаций.

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