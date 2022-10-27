Посольство России направило Парижу ноту из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.
По данным агентства, проживающая во Франции россиянка рассказала о нападении компании украинцев на её семью во французском городе Довиль в Нормандии. При этом полиция отказалась задержать главного дебошира.
В диппредставительстве заявили, что инцидент стал наглядным свидетельством агрессивной русофобии, проявляемой частью выходцев с Украины во Франции.
В посольстве добавили, что решительно осуждают агрессивные действия против россиян.
В ноте от французской стороны потребовали наказать виновных и не допускать в будущем подобных ситуаций.