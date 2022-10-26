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Парламент Сербии утвердил новое правительство республики во главе с Брнабич

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Депутаты Народной скупщины Сербии большинством голосов утвердили новый состав правительства республики во главе с Аной Брнабич.
Парламент Сербии утвердил новое правительство республики во главе с Брнабич
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил спикер сербского парламента Владимир Орлич.

«Из 225 депутатов, приступивших к голосованию, за предложение проголосовали 157 народных депутатов, против — 68, воздержавшихся не было, отсутствовали 25 депутатов. За проголосовали 157 депутатов, что составляет большинство, парламент утвердил правительство, поздравляю», — цитирует его ТАСС.

После этого новые члены кабинета министров принесли присягу.

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