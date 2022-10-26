Парламент Сербии утвердил новое правительство республики во главе с Брнабич
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Об этом заявил спикер сербского парламента Владимир Орлич.
«Из 225 депутатов, приступивших к голосованию, за предложение проголосовали 157 народных депутатов, против — 68, воздержавшихся не было, отсутствовали 25 депутатов. За проголосовали 157 депутатов, что составляет большинство, парламент утвердил правительство, поздравляю», — цитирует его ТАСС.
После этого новые члены кабинета министров принесли присягу.