Парламент Сербии утвердил новое правительство республики во главе с Брнабич

Депутаты Народной скупщины Сербии большинством голосов утвердили новый состав правительства республики во главе с Аной Брнабич.

Об этом заявил спикер сербского парламента Владимир Орлич.

«Из 225 депутатов, приступивших к голосованию, за предложение проголосовали 157 народных депутатов, против — 68, воздержавшихся не было, отсутствовали 25 депутатов. За проголосовали 157 депутатов, что составляет большинство, парламент утвердил правительство, поздравляю», — цитирует его ТАСС.

После этого новые члены кабинета министров принесли присягу.