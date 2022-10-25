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Байден во время поздравительной речи неправильно произнёс имя нового премьера Британии

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Президент США Джо Байден во время поздравительной речи неправильно произнёс имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Байден во время поздравительной речи неправильно произнёс имя нового премьера Британии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Байден назвал нового британского премьера «Рашидом Сануком».

20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.

Впоследствии лидер британской палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах премьера Великобритании и выразила поддержку Риши Сунаку.

Он автоматически стал премьером королевства, поскольку остальные кандидаты отказались от участия в выборах.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.

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