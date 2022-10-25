Байден во время поздравительной речи неправильно произнёс имя нового премьера Британии
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Байден назвал нового британского премьера «Рашидом Сануком».
20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.
Впоследствии лидер британской палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах премьера Великобритании и выразила поддержку Риши Сунаку.
Он автоматически стал премьером королевства, поскольку остальные кандидаты отказались от участия в выборах.
25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.