Байден во время поздравительной речи неправильно произнёс имя нового премьера Британии

Президент США Джо Байден во время поздравительной речи неправильно произнёс имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Байден назвал нового британского премьера «Рашидом Сануком».

20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.

Впоследствии лидер британской палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах премьера Великобритании и выразила поддержку Риши Сунаку.

Он автоматически стал премьером королевства, поскольку остальные кандидаты отказались от участия в выборах.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.